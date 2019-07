IPG dinamiza formação para empresários na segunda-feira

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) organiza esta segunda-feira, no auditório dos Serviços Centrais, um programa de formação para empresários, no âmbito do Projeto BIN SAL Empreende: Uma Raia Empreendedora.

Das 9 às 13 horas terá lugar um seminário sobre “Plano de Negócio para PME”, dinamizado por Catarina Alves, docente do IPG. À tarde, a partir das 14 horas, segue-se outro seminário subordinado ao tema “100 Mitos à Mesa com Produtos Autóctones”, pela subdiretora-geral da Alimentação e Veterinária (DGAV), Graça Mariano.

O Projeto BIN-SAL Empreende: Uma Raia Empreendedora, que abrange a região Centro de Portugal e a província de Castela e Leão (Espanha), pretende, através do aumento da competitividade empresarial, melhorar a competitividade das pequenas e médias empresas na região da raia e desenvolver diversas prioridades de investimento.