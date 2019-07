Vinho da UDACA eleito o melhor do 10º Concurso de Vinhos do Dão

O tinto Tesouro da Sé Private Selection 2015, da UDACA (União das Adegas Cooperativas do Dão) conquistou o prémio de “Melhor Vinho a Concurso” na 10ª gala dos Vinhos do Dão, organizada pela Comissão Vitivinícola Regional do Dão.

Os prémios foram divulgados na noite da passada sexta-feira, tendo as provas sido realizadas no início do mês no Solar do Vinho do Dão por um painel ibérico de jurados de 28 elementos e presidido por Beatriz Machado, Mestre em Viticultura e Enologia, Diretora de vinhos do “The Yeatman”.

A concurso estiveram 137 vinhos de 33 produtores nas categorias de brancos, tintos, rosados, de castas (monovarietais) e espumantes naturais (brancos, tintos e rosados). O júri distinguiu 37 vinhos com cinco medalhas de prata, 31 de ouro e uma de prata. Entre os premiados estão néctares de produtores do concelho de Gouveia, O Abrigo da Passarela, Passarela – Sociedade do Dão, Maria de Lourdes Mendes Oliva Nunes Albuequerque Osório e a Adega Cooperativa de Vila Nova de Tazem, que conseguiram medalhas de ouro.