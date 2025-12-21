Motorpet e PSP lançam Calendário Solidário segunda-feira

Na próxima segunda-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP) da Guarda, a equipa do MotorPet e o Canil Municipal da Guarda vão lançar oficialmente o Calendário Solidário PSP – Motorpet no Salão Nobre do Comando Distrital PSP da Guarda.

O calendário, referente ao próximo ano de 2026 foi criado para «dar maior visibilidade aos animais que aguardam por uma família», segundo adianta a organização em comunicado. O valor angariado pelas vendas, será convertido em material, equipamento e outros apoios ao Canil Municipal da Guarda, contribuindo para apoiar o cuidado, acolhimento e proteção de animais em situação de maior vulnerabilidade.