Nevão pinta de branco vários distritos e corta acessos na Serra da Estrela

As imagens da neve, que era esperada em Portugal este fim de semana, estão a ser partilhadas nas redes sociais, sendo possível ver várias partes do país “pintadas” de branco.

O nevão desta madrugada de domingo na Serra da Estrela terá sido o maior dos dois últimos anos e cobriu, com um manto branco, toda a região, condicionando os acessos à Torre. Quase todas as estradas estão cortadas no maciço central, com exceção da estrada Covilhã/Penhas da Saúde e Seia/Sabugueiro.

Com temperaturas a rondar os 10 graus negativos na Torre, a estância de ski está encerrada, de acordo com a página online desta infraestrutura.

Para além da Serra da Estrela, há vários os relatos de queda de neve noutros pontos do norte e centro do país, nos distritos da Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança. Na cidade da Guarda a neve (pouca) não provocou quaisquer constrangimentos, mas as imagens dos primeiros flocos do inverno começaram a ser partilhadas logo na noite de sábado nas redes sociais.