Motoristas de matérias perigosas seguem para nova greve

Após o falhanço nas negociações entre a ANTRAM e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), será hoje apresentado um pré-aviso de greve ao trabalho suplementar, feriados e fins de semana, de acordo com declarações prestadas por Pedro Pardal Henriques, porta-voz e advogado do sindicato, à Rádio Observador. A nova paralisação deverá ocorrer a partir da primeira semana de setembro – pelo facto de o pré-aviso ter obrigação de ser entregue pelo menos 10 dias antes da greve – contudo não foi ainda anunciada data concreta.

As negociações de ontem, entre patrões e trabalhadores, falharam após a ANTRAM se recusar a iniciar qualquer processo de mediação com imposições colocadas à partida, pelo SNMMP. Este último afirmou ter desconvocado a greve por pretender negociar, mas mantém a reivindicação de mais 50 euros mensais no subsídio de operações, e de que todo o trabalho suplementar dos motoristas seja efetivamente remunerado. Com isto voltou-se à estaca zero, e nada foi negociado.

Francisco São Bento, presidente do SNMMP, irá hoje fazer um anúncio às 13 horas, em Aveiras de Cima, onde deverá revelar mais informações sobre os próximos protestos.