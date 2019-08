Cavacas de Pinhel de novo na corrida às maravilhas doces

As cavacas de Pinhel ainda têm uma chance de ser eleitas uma das 7 Maravilhas Doces de Portugal. A fase de repescagem encontra-se hoje a decorrer, estando as linhas de votação abertas para 20 doces que ficaram em segundo lugar nas fases regionais da competição gastronómica. No final das votações serão “resgatados” entre cinco a oito doces.

O número de telefone para votar no doce típico da cidade falcão é o 760 107 044 e as votações podem ser feitas até às 17h10 de hoje.

Do distrito Castelo Branco pode também ser repescado o doce Cartuchos de Amêndoa de Cernache do Bonjardim, através do número 760 107 036.

O resultado será anunciado pela RTP1 num programa dedicado a esta fase do concurso.