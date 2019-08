Dez concelhos do distrito da Guarda com risco máximo de incêndio

Os concelhos de Seia, Sabugal, Guarda, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Trancoso, Figueira de Castelo Rodrigo, Meda e Vila Nova de Foz Coa e Pinhel apresentam esta terça-feira risco máximo de incêndio. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), também a Covilhã está com este nível de alerta.

Ao todo, há 35 municípios dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Viseu, Santarém e Bragança com risco máximo de incêndio. O IPMA colocou ainda vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental, com exceção de Viana do Castelo e Porto, em risco muito elevado e elevado de incêndio.

De acordo com o instituto, o risco de incêndio vai continuar máximo, muito elevado e elevado pelo menos até ao fim de semana em vários distritos de Portugal continental. Este risco de incêndio tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo o elevado o terceiro nível mais grave. Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Na segunda-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou para o agravamento do risco de incêndio até sexta-feira para valores «muito elevados a máximos» em todo o território, com o aumento da temperatura e a diminuição da humidade.

Num «aviso à população», a ANEPC alerta para a subida das temperaturas, que vão variar entre os 30 e 35 graus, podendo atingir valores superiores no interior, bem como para a diminuição do valor da humidade relativa entre 20 e 30 por cento. Durante a noite prevê-se que não se registarão valores superiores a 50 por cento, inclusivamente no litoral.

Por causa destas condições meteorológicas, a ANEPC recorda que durante o período crítico de incêndios, entre 1 de julho e 30 de setembro, é proibido fazer queimadas extensivas ou queima de amontoados sem autorização, não é permitido utilizar fogareiros e grelhadores nas zonas críticas do espaço rural, nem fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais.