Mais 35 vagas no IPG no próximo ano letivo. UBI mantém o número do ano passado

Para o ano letivo de 2019/2020 o Instituto Politécnico da Guarda (IPG) possui um total de 734 vagas, de acordo com informação do Ministério da Educação e Ciência. Há, assim, um aumento de 35 vagas relativamente ao ano passado, data que abriram 699 lugares para preencher no politécnico guardense. No ano passado menos de metade das vagas ficaram preenchidas, com 384 alunos a ser colocados na Guarda.

Na Universidade da Beira Interior (UBI) vão abrir 1307 vagas, para licenciaturas e mestrados integrados. Este é exatamente o mesmo número do ano passado, embora exista uma nova licenciatura nesta instituição. O curso com o maior número de lugares a preencher é medicina, com um total de 140 vagas. Ciências Biomédicas, Ciências do Desporto e Ciências Farmacêuticas estão entre os cursos com maior abrangência de vagas, tendo 60 cada. Estes cursos são ultrapassados apenas por Engenharia Informática (70 vagas) e Gestão (65).

