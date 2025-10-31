Livro “Radioatividade” lançado esta sexta-feira

O projeto Radioatividade chegou ao fim três anos depois, com dezenas de atividades realizadas com os reclusos do Estabelecimento Prisional da Guarda, que envolveram teatro, poesia, música, música, rádio, entre outras iniciativas.

Óscar Silva, membro da Terceira Pessoa, entidade responsável pelo projeto Radioatividade, faz um balanço «extremamente positivo» apesar de mostrar uma certa emoção ao assumir que «o projeto termina aqui, mas na verdade vai tornar-se efémero tendo em conta que desenvolvemos um filme-documentário e também um livro que resume os três anos de atividade».

Esta sexta-feira foi também lançada a obra escrita “Radioatividade”, composta por vários volumes que contém «peças de teatro radiofónico, todas escritas, documentadas. Cada livro corresponde a um ano de atividade, e no final de cada livro tem um QR Code que direciona o leitor para o conteúdo áudio».