Proteção Civil pede «atenção redobrada e mais cuidado» aos condutores

31 Outubro, 2025
Escrito por Sofia Pereira

A Proteção Civil alerta os condutores e cidadãos para tomarem medidas de precaução tendo em conta as temperaturas meteorológicas adversas, num fim-de-semana em que há muito movimento nas estradas devido ao Dia de Todos os Santos.

O Comandante do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela, António Fonseca, lembra que a «condução deve ser adequada ao estado do piso e às condições meteorológicas. Não podemos tomar os mesmos procedimentos na condução como se estivesse um dia seco de sol, pelo que há riscos que são agravados pelas condições e deve haver uma atenção redobrada, mais cuidado e menor velocidade na condução».

Sofia Pereira

