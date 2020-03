IPG suspende atividade a partir de hoje

Suspensão imediata das aulas no Politécnico

O Instituto Politécnico da Guarda na «sequência da decisão governamental» suspendeu todas as «atividades letivas e não letivas presenciais» nas escolas da instituição a partir de hoje.

Segundo uma nota interna a que O INTERIOR teve acesso, o Politécnico da Guarda, «de modo a contribuir para o controlo do surto pandémico» do coronavírus determinou a «suspensão imediata das atividades letivas presenciais». Os serviços do IPG deverão continuar a funcionar, ainda que poderão vir a ser dadas em breve outras orientações.

As aulas ficam assim interrompidas por tempo indeterminado.