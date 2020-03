A proteção do emprego será outro dos pontos em cima da mesa no Conselho de Ministros, que vai aprovar apoios às empresas, cujo funcionamento e produção poderá padecer com o surto de Covid-19. «É uma ameaça que só juntos podemos enfrentar», afirmou o primeiro-ministro, que garantiu que os trabalhadores a recibos verdes que tenham de interromper a sua atividade laboral serão também ajudados.