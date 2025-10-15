Hotel de Insetos instalado na Praia Fluvial de Valhelhas

O município da Guarda instalou um Hotel de Insetos na Praia Fluvial de Valhelhas. A iniciativa chama-se “Os insetos também tiram férias” e contou com a colaboração dos utentes do Centro Cultural e Social de Valhelhas, «que ajudaram a preencher a estrutura deste equipamento com vários materiais adequados a fornecer abrigo e locais de nidificação para insetos benéficos».

O objetivo é «promover a biodiversidade local ao fornecer abrigo para insetos benéficos, como abelhas solitárias, joaninhas, borboletas e crisópas, funcionando em simultâneo como ferramenta educativa de consciencialização sobre a importância dos insetos no ambiente».

A atividade surge no âmbito da candidatura da Praia Fluvial de Valhelhas ao galardão da Bandeira Azul.