Docente da UBI participa em criação de aplicação para Android

A loja Google Play disponibilizou recentemente uma aplicação cujo desenvolvimento contou com a participação de uma docente e investigadora da Universidade da Beira Interior (UBI).

Célia Nunes, do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências, contribuiu para o projeto de investigação científica que esteve na base da YAKE!, uma aplicação que permite obter as palavras-chave de um texto em função da sua relevância. Após submeter os textos, a YAKE! devolve-os ao utilizador anotados, com uma nuvem de palavras ou uma lista das palavras-chave ordenadas por relevância. Esta aplicação foi criada por uma equipa de investigação que, em 2018, ganhou o prémio Best Short Paper Award numa das conferências internacionais mais importantes na área da recuperação de informação (Information Retrieval), no domínio da Ciência dos Computadores: a 40th International Conference on Information Retrieval, que decorreu em Grenoble (França).