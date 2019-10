Aleph Guitar Quartet em Seia na quarta-feira

A digressão portuguesa de um dos mais destacados quartetos contemporâneos de guitarra clássica passa por Seia na próxima quarta-feira (21h30), dia em que o Aleph Guitar Quartet atuará na Casa Municipal da Cultura.

O concerto é promovido pelo Festival DME – Dias da Música Eletrocústica e o quarteto formado por pelos alemães Andrés Hernández Alba, Tillmann Reinbeck, Wolfgang Sehringer e Christian Wernicke interpretará obras em estreia em Portugal e duas estreias absolutas dos compositores Jaime Reis (encomendada pelo ZKM – Center for Art and Media Karlsruhe e Ensemble Aleph/ Musikfonds e.V. , Alemanha) e Jörg Mainka (encomendada pelo Ensemble Aleph / Musikfonds e.V. , Alemanha). As restantes obras são da autoria de jovens compositores emergentes da cena internacional, como Núria Giménez Comas e Peter Jakober, e também de dois gigantes da música erudita contemporânea, Georg Friedrich Haas e Nicolaus A. Huber. Durante a próxima semana, além de Seia, o grupo vai atuar em Lisboa, Idanha-a-Velha e na portuense Casa da Música, o único recital que não terá entrada gratuita.