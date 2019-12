Dia Internacional dos Direitos Humanos celebrado na Sé da Guarda

A Guarda foi, este ano, o local escolhido para as comemorações do Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Na próxima terça-feira, a Sé Catedral será palco de celebrações que irão assinalar a efeméride, promovidas pelo Observatório Internacional dos Direitos Humanos. O programa, que tem início pelas 18 horas, tem como ponto alto a entrega de título honorífico “Lugar de Paz, Fé e Cultura” à Sé Catedral da Guarda – uma classificação já atribuída anteriormente ao Convento de São Salvador, localizado em Jerusalém. A cerimónia conta com participação de representantes de várias comunidades religiosas, além da presença do Almirante António Silva Ribeiro, Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. O evento é organizado pela Direção Regional de Cultura do Centro, Diocese da Guarda e Câmara Municipal da Guarda.