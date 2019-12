Manteigas lidera rating da qualidade de vida

O município de Manteigas lidera, juntamente com Castelo de Vide, o rating dos municípios com maior qualidade de vida em Portugal, segundo dados da Marktest.

O grupo especializado em estudos de mercado revela que, numa escala de 1 a 20, a vila serrana alcançou a pontuação total de 15,5 pontos – o mesmo valor conseguido por Castelo de Vide. A qualidade de vida é um rating composto por 15 indicadores, sendo cada um «classificado com uma notação de 1 a 20 tendo em conta a posição do concelho no conjunto dos 308 concelhos do país», segundo a Marktest. Nas restantes posições da tabela estão o Corvo (Açores), Marvão, no terceiro e quarto lugares, respetivamente, seguidos de Alter do Chão e Porto Moniz (na Madeira), na quinta e sexta posição. Os ratings concelhios são métricas criadas pela Marktest em 2014 que «pretendem dar ferramentas às entidades locais ou às empresas com dispersão regional, ao permitir observar de forma rápida e intuitiva os principais pontos fortes e fracos de cada concelho», segundo o site da empresa.