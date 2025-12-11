Detidos com mais de meio milhão de euros em notas falsas sujeitos a apresentações periódicas

Os dois homens detidos pela GNR no concelho da Guarda com mais de 505 mil euros em moeda falsa ficaram sujeitos à medida de coação de apresentações periódicas.

O suspeito de 43 anos ficou sujeito a apresentações periódicas três vezes por semana no posto policial da sua área de residência, enquanto o suspeito de 45 anos ficou sujeito a apresentações periódicas uma vez por semana, divulgou a GNR em comunicado. A detenção foi realizada no passado dia 3 por elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial da GNR da Guarda, com a colaboração do Destacamento de Trânsito, durante a fiscalização de uma viatura que constava para apreensão no âmbito de um processo por abuso de confiança. «Na ação, os indivíduos adotaram um comportamento suspeito, tendo sido realizada uma revista de segurança aos dois homens e uma busca sumária ao interior do veículo, na qual foram detetados vários sacos com um elevado número de notas, maioritariamente de 50, 100 e 200 euros, num total de cerca de 505.000 euros», referiu o Comando Territorial da GNR da Guarda numa nota enviada a O INTERIOR.

A GNR adiantou que, «atendendo à cor, textura e marca de água», as notas foram consideradas, «alegadamente, falsas», motivo que levou à sua apreensão para realização da respetiva perícia. Os militares da Guarda apreenderam ainda quatro telemóveis e uma viatura. Os dois suspeitos foram detidos, constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial da Guarda.