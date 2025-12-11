AEMA com 20 pódios em Budapeste

Cinco atletas da Associação Ell-Cid Arts Academy (AEMA), da Guarda, competiram no fim de semana, em Budapeste (Hungria) no Sport Kempo European Championship e na 29ª Hanshi Cup – Taça Internacional de Kempo, evento da World League, em representação do Centro de Alto Rendimento Federado – Interior.

Matilde Santos conquistou cinco primeiros lugares, Tomás Veiga obteve quatro primeiros e um segundo lugar, Martin Espinheira conseguiu um primeiro e quatro segundos lugares e Lara Rodrigues alcançou um primeiro lugar, três segundos e um terceiro. Os atletas foram acompanhados pelo treinador Alcindo Henriques e pela treinadora auxiliar Susana Sá.