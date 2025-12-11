Augusto Cardoso vence “Memorial Carlos Amaral” em Celorico da Beira

Augusto Cardoso (ACR Senhora Desterro) venceu, no sábado, o 25º Grande Prémio de Marcha Atlética de Celorico da Beira/ “Memorial Carlos Amaral” e sagrou-se campeão distrital da modalidade.

O atleta veterano completou os 10 quilómetros do circuito fechado, traçado na Avenida da Corredoura, em 51m30s, tendo terminado à frente do colega de equipa Fábio Proença (51m48s). Também da equipa de São Romão, Ricardo Vendeira foi terceiro em 52m03. Com apenas com dez inscritos para o Distrital, todos da ACR Senhora do Desterro, a prova registou a menor participação de sempre. Assim, Joana Marques sagrou-se campeã de sub14, Isabel Laginhas em sub16 e Augusto Cardoso em seniores. Organizada pela Associação de Atletismo da Guarda e pelo município de Celorico da Beira, esta é uma prova emblemática de marcha atlética na região que se realiza desde 1996, tendo sido criada pelo treinador celoricense Carlos Amaral, grande impulsionador da modalidade no concelho, que faleceu prematuramente a 4 de dezembro de 1999.