São Silvestre da Guarda corre-se no domingo

A 2ª Corrida São Silvestre – 47º Prémio de Atletismo da Guarda decorre no domingo à tarde com organização do município e apoio da Associação de Atletismo da Guarda.

As provas vão disputar-se a partir das 15 horas num circuito urbano traçado no centro da cidade mais alta, com partidas e chegadas na Avenida dos Bombeiros Egitanienses, junto ao centro comercial La Vie. Podem participar atletas federados e não federados em representação de clubes ou individualmente, de todos os escalões etários/sexo. A corrida principal, de 9 quilómetros, tem partida agendada para as 17h10. Haverá também uma caminhada pedestre de três quilómetros. Os vencedores absolutos, masculinos e femininos, recebem 500 euros, mas há mais prémios monetários para os demais classificados. A organização vai também atribuir um prémio monetário especial de 300 euros a quem conseguir bater os recordes masculinos e femininos estabelecidos na primeira edição da prova, no ano passado. As marcas pertencem a Rui Teixeira (EA Coimbra), com o tempo de 27m57s, e a Rita Figueiredo (GD Estreito), com 31m45s.