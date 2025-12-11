Novos talentos da música contemporânea em destaque no Festival DME em Seia

O Festival DME regressa a Seia desta quinta-feira a domingo com uma programação dedicada aos novos talentos da música contemporânea.

Hoje, pelas 15 horas, terá lugar uma “masterclass” com Diana Botelho Vieira e Marina Camponês, no Conservatório de Música de Seia. Às 19h30, o mesmo espaço acolhe o concerto de apresentação do disco “Histórias para uma Flauta”, por Diana Botelho Vieira e Marina Camponês, editado pela Artway Editions. De sexta a domingo, a Casa Municipal da Cultura de Seia receberá um “workshop” com o RePercussion Trio, envolvendo alunos do ensino artístico especializado. No sábado, a partir das 14 horas, terá lugar na Biblioteca Municipal uma mesa-redonda com os compositores convidados e às 19h30 vai subir ao palco do auditório do Conservatório senense Frederic Cardoso com os finalistas do concurso Nano Músicos Electroacústicos. Do repertório constam obras inéditas de jovens compositores. Pelas 21 horas, o músico apresentará um concerto dedicado à música para clarinete e eletrónica de compositores portugueses.

O Festival DME termina no domingo (19h30), com o concerto “Metatempo”, do RePercussion Trio, na Casa Municipal da Cultura. Na primeira parte será apresentado o trabalho desenvolvido com os alunos durante o workshop, seguida do projeto “Metatempo”, uma proposta musical que explora três esferas fundamentais da reflexão sobre o tempo: a existência, a cultura e a música. A programação do festival inclui ainda a instalação interativa em 3D concebida pelo compositor Carlos Caires, com música de Jaime Reis, compositor natural de Seia. As atividades têm entrada gratuita.