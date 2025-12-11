O covilhanense Samuel Barata foi 20º na Maratona de Valência, corrida no domingo, com a sua segunda melhor marca pessoal na distância.
O maratonista do Benfica, de 32 anos, completou a prova em 2h08m40s, sendo que o seu recorde é de 2h07m35s, a terceira melhor marca nacional, atrás de António Pinto e Carlos Lopes. O vencedor da prova valenciana foi o queniano John Korir, com o tempo de 2h02m25s, deixando o alemão Amanal Petros (2h04m03s) na segunda posição e o norueguês Awet Kibrab (2h04m25s) na terceira. Em femininos, a portuguesa Solange Jesus também cortou a meta no 20º lugar, em 2h28m10s, numa corrida ganha pela queniana Joyciline Jepkosgei, em 2h14m00s, à frente da compatriota Peres Jepchirchir (2h14m43s), campeã olímpica em Tóquio2020 e mundial na capital japonesa este ano. A belga Chloe Herbiet (2h20m38s) fechou o pódio. A 45ª edição da Maratona de Valência contou com a participação recorde de 36 mil atletas.
Samuel Barata com segunda marca pessoal em Valência
