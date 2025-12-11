A Iª Liga Distrital de Futsal da AF Guarda começou no sábado com goleadas dos principais favoritos ao título.
Em Manteigas, o GD Sameiro (na foto) recebeu e derrotou o Aguiar da Beira por 8-2, enquanto o Sp. Sabugal também venceu em casa o Estrela de Almeida por 7-2. Já o Casal de Cinza (Guarda), que conquistou a Taça Distrital na semana passada, foi ganhar 3-1 ao pavilhão da AGD Mêda. Por último, o Penaverdense (Aguiar da Beira) ganhou 4-2 na receção ao estreante Lageosa do Mondego (Celorico da Beira), num jogo realizado no pavilhão da Escola Secundária de Fornos de Algodres. A segunda jornada realiza-se este sábado com as partidas Casal de Cinza-Sameiro, Lageosa-Sabugal, Aguiar da Beira-Penaverdense e Estrela Almeida-Mêda.
Sameiro e Sabugal goleiam no arranque do Distrital da Guarda
A Iª Liga Distrital de Futsal da AF Guarda começou no sábado com goleadas dos principais favoritos ao título.
Deixe comentário