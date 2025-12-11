Três homens detidos na região por caça com meios proibidos e em área de proteção

O Comando Territorial da GNR, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Gouveia e de Pinhel, deteve três homens por caça com meios proibidos e em área de proteção, em dois momentos distintos, nos concelhos de Seia e Trancoso.

A primeira detenção ocorreu a 7 de dezembro, durante uma ação de prevenção e fiscalização do ato venatório, quando os elementos do SEPNA de Gouveia detetaram «um homem de 65 anos a caçar com recurso a meios proibidos, nomeadamente um chamariz, motivo que levou à sua detenção em flagrante delito, no concelho de Seia». Da ação resultou ainda a apreensão de uma arma de caça, um chamariz, 44 cartuchos e uma bolsa com cinturão.

No dia seguinte os elementos do SEPNA de Pinhel detiveram dois homens, «de 39 e 61 anos, pela prática de caça de salto ao javali em área de proteção, nomeadamente a menos de 500 metros de duas instalações industriais», no concelho de Trancoso. No âmbito desta ação foram apreendidas duas armas de caça, duas cartas de caçador; dois livretes de manifesto de arma e oito cartuchos.

Os três suspeitos foram constituídos arguidos, e os factos foram comunicados aos Tribunais Judiciais de Seia e de Trancoso, respetivamente.