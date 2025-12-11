Bruno Borralhinho nomeado diretor e maestro titular de orquestra alemã

O covilhanense Bruno Borralhinho foi nomeado diretor musical e maestro titular do Erzgebirgische Theater und Orchester, na Alemanha.

O também violoncelista vai iniciar funções em setembro de 2026. A orquestra integra a Erzgebirgische Philharmonie e o Eduard-von-Winterstein-Theater, sediados em Annaberg, um dos principais polos culturais da região de Erzgebirge (Saxónia) com uma tradição artística de 125 anos. Bruno Borralhinho torna-se o primeiro português a assumir o cargo de maestro titular de uma orquestra alemã e de diretor musical de um teatro na Alemanha, sendo um marco histórico para a presença portuguesa na música clássica internacional. A escolha resultou de um longo processo público de seleção que contou com dezenas de candidatos. A decisão final coube à orquestra, que elegeu o maestro covilhanense com vasta maioria. Entre as suas futuras responsabilidades estão a programação e direção musical da temporada sinfónica, várias produções de ópera, iniciativas de caráter educativo e diversos projetos especiais.

Atualmente, Bruno Borralhinho mantém a sua atividade como violoncelista da Orquestra Filarmónica de Dresden, cargo que ocupará até ao final da presente temporada. O seu próximo compromisso em Portugal acontecerá no Concerto de Ano Novo, no dia 1 de janeiro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com a Orquestra Metropolitana de Lisboa.