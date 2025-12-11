Rafael Canaria e Cláudia Carrilho vencem na Covilhã

Rafael Canaria (Estrela Campo de Aviação FC) e Cláudia Carrilho (Penta Clube da Covilhã) foram os grandes vencedores do Grande Prémio de Atletismo da Conceição, que teve lugar na segunda-feira, entre o Canhoso e o Jardim Público da Covilhã.

Em masculinos, Rafael Canaria cumpriu os 9 quilómetros da prova em 31m12s, menos 12 segundos que Rui Pereira (Penta Clube da Covilhã). O terceiro classificado foi Paulo Eusébio, também do PCC, com o tempo de 31m30s. Em femininos, Cláudia Carrilho cortou a meta em 44m37s, seguida de Telma Paixão (PTN Sport Team) com a marca de 44m37s e de Marta Xavier (PCC) em 46m59s. A prova foi organizada pela União de Freguesias Covilhã e Canhoso, com o apoio do município e da Associação de Atletismo de Castelo Branco.