Covilhã quer transportes para as Penhas da Saúde e Torre e novas taxas de estacionamento

O novo sistema de mobilidade vai trazer diversas novidades à Covilhã. As linhas gerais do plano definido para a nova concessão de transportes incluem o reforço das ligações suburbanas entre a cidade e as vilas do Tortosendo e do Teixoso, novas ligações para as Penhas da Saúde e Torre e novas taxas para estacionamento nos silos da cidade. Incluem-se aqui o silo da praça do município e do Sporting da Covilhã, pelo qual a autarquia passará a pagar uma renda anual de 50 mil euros (para depois entregar à concessão).

Haverá também novas taxas de estacionamento nas zonas do centro comercial da Estação, na avenida do pavilhão ANIL e Alameda Europa (que liga ao Serra Shopping). Serão abrangidos um total de mil lugares, «700 em silo e 300 à superfície», de acordo com o edil covilhanense, que adiantou que será a Câmara a definir o valor das taxas a pagar, que ainda não foi estabelecido. «O objetivo é conseguir valores de taxas que sejam mais “leves” para os munícipes», diz Vítor Pereira, presidente da Câmara da Covilhã, a O INTERIOR. Estas taxas terão margem para um sistema de descontos dirigido a famílias com várias viaturas, segundo o edil. «Uma familía que tenha, por exemplo, quatro viaturas, terá a taxa gratuita para o primeiro, pagará apenas 50 por cento no segundo e terceiro automóveis, sendo que apenas o quarto pagaria o valor total», que está estimado em cerca de «30 euros anuais», refere Vítor Pereira.

Além das mudanças referidas, haverá novos circuitos de autocarros e cobrança de uma taxa de utilização turística nos elevadores urbanos, que continuarão a ser gratuitos para residentes no concelho. O sistema discriminatório irá ser feito «através de um cartão ou aplicação de telémovel». A emissão do documento será feita pelas respetivas Juntas de Freguesia «sem qualquer custo para os cidadãos do concelho», sublinha o autarca covilhanense. Inclui-se assim no plano uma nova aplicação de telemóvel polivalente, a «bilhética integrada», a concessão de uma rede de bicicletas elétricas (fator opcional da futura concessionária) e passes gratuitos para todos os estudantes, além de descontos de 50 por cento na rede de transportes para portadores do Cartão Social Municipal. Haverá ainda uma ligação permanente a circundar a «malha urbana da Covilhã», que permitirá maior flexibilidade de horários nos transportes.

Vítor Pereira revelou ainda que «todos os abrigos de transporte da cidade serão substituídos e terão informação detalhada». Após ser aprovado em reunião de Câmara, o plano tem agora de ser avaliado pela Autoridade da Mobilidade e Transportes (AMT). Posteriormente será novamente apresentado ao executivo e assembleia municipal, onde será «aprovado de forma rigorosa e precisa» antes de ser lançado o respetivo concurso público internacional. A concessão irá estender-se por dez anos, sendo setembro de 2020 a data prevista de conclusão do processo de mudança. O transporte público na Covilhã é assegurado atualmente pela empresa Covibus, cujo contrato de prestação de serviços termina este mês.