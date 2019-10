Constantino Rei nega ter recebido correspondência institucional após deixar presidência do IPG

«É totalmente falso que o endereço eletrónico “presidente.ipg_20141018ipg.pt” tenha alguma vez recebido correspondência institucional», afirma Constantino Rei, numa reação escrita ao caso dos emails no IPG.

Em comunicado enviado a O INTERIOR, o ex-presidente do Politécnico da Guarda acrescenta também que não «manteve acesso à conta de email do presidente do IPG, porquanto esta conta tem novas credenciais de acesso que naturalmente não poderia conhecer». Constantino Rei refere ainda que durante o processo de transição no cargo acordou com Joaquim Brigas que, «atenta a nomenclatura não personalizada daquele endereço, e dado o mesmo estar registado em diversos serviços e instituições, de forma a assegurar continuidade no fluxo de informação, o referido endereço poderia também ser usado pelo Prof Joaquim Brigas após a sua posse, o que de facto ocorre desde o dia 3 de dezembro de 2018».

No documento, o antigo presidente do IPG desafia o seu sucessor «a comprovar (o que terá de fazer nas instâncias próprias) que “os antigos titulares continuaram a receber, e a guardar para si, a correspondência institucional”», uma vez que o email institucional “presidente.ipg@ipg.pt” «foi transferido para o Sr. Prof. Joaquim Brigas».