Cidade da Guarda recebeu Marcha pela Saúde Mental

No âmbito da XIII Semana Aberta na Casa de Saúde Bento Menni e do Dia Mundial da Saúde Mental, que se assinala a 10 de outubro, decorreu esta tarde, na Guarda, a IX “Marcha pela Saúde Mental”.

Uma iniciativa, desde a Alameda de Santo André até à Praça Velha, que pretendeu alertar e consciencializar a sociedade para a valorização da saúde mental no contexto das próprias vidas.

Durante esta semana, tiveram lugar os “Dias Abertos”, com visitas às instalações da Casa de Saúde. Também decorreram as 1ªs Olimpíadas da Saúde Mental, destinadas a pessoas com problemas de saúde mental das diversas organizações do concelho da Guarda, do distrito e dos centros hospitaleiros. Segundo a organização, o objetivo «foi proporcionar a todos os participantes um conjunto de atividades promotoras de inclusão social, valorizando os benefícios da prática desportiva na promoção da saúde mental». Realizou-se ainda, na quinta-feira, o seminário “Princípios da Bioética na Saúde Mental e a Problemática da Inteligência Artificial”.