CHUCB comemorou 20 anos

O Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB) comemorou, na passada sexta-feira, o seu vigésimo aniversário.

A instituição de saúde, que serve cerca de 150 mil utentes na região, celebrou a data com uma cerimónia solene, de caráter «intimista» no auditório do Hospital Pêro da Covilhã. A data foi assinalada com uma homenagem aos funcionários que cumpriram, até dia 31 de dezembro de 2019, 10, 20, 30 e 40 anos de serviço, bem como a todos aqueles que se aposentaram até à mesma data. À margem da sessão, João Casteleiro, presidente do Conselho de Administração do CHUCB, admitiu a «esperança contínua» que o orçamento destinado ao Centro Hospitalar seja compatível com a sua classificação universitária. «O ensino tem que ser contemplado, não é só uma questão existencial. Por essa Europa fora, o peso do ensino chega a pesar 50 por cento no orçamento dos hospitais. É isso que nós queremos que seja contemplado», disse o médico.