Pinhel comemora 250 anos com programação «diversa»

«O ano de 2020 será muito singular» para cidade e concelho de Pinhel.

A afirmação é de Rui Ventura, que esta manhã revelou – em conferência de imprensa no edifício da Câmara Municipal – o programa preparado pelo município para assinalar os 250 anos de cidade e de diocese de Pinhel.

«É uma programação muito diversa, que pretende ser inclusiva, abrangente, extensa», disse o edil pinhelense.

Na lista de eventos planeados para este ano destaque para a Feira das Tradições e das Atividades Económicas, que nesta 25ª edição terá as atuações dos Anjos, Expensivel Soul, Richie Campbell e I Love Baile Funk. O certame está agendado para os dias 21, 22 e 23 de fevereiro e terá como tema o aniversário da cidade e diocese. O evento deverá contar com a presença de Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, na cerimónia de inauguração.

Ao longo do ano o município planeia, além das feiras habituais, lançar obras literárias sobre Pinhel. O primeiro livro será lançado no dia 25 de agosto, Dia da Cidade, e irá debruçar-se sobre os 250 de história comemorados na mesma data.

No ano em que a “Cidade Falcão” é também “Cidade do Vinho”, a Câmara Municipal irá participar em diversos certames vinícolas a nível nacional e internacional. «Queremos valorizar a região vitivinícola», disse Rui Ventura, que anunciou que o município irá também levar os vinhos da região «a praças pelo país fora» ao longo do ano. Lisboa, Porto, Coimbra, Guarda e Salamanca estão entre a lista de cidades onde será desenvolvida a campanha “Alegria Engarrafada”, uma ação focada em «ruas movimentadas» e «espaços informais» que pretende divulgar os vinhos ao público em geral.

«Tudo será feito com funcionários da Câmara Municipal de Pinhel, nada disto será [trabalho] contratado», assegurou o edil.

O vinho será ainda pretexto para exposições, Harmonizações de época, degustações e reconstituições históricas (com data ainda a anunciar).

