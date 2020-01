José Relva homenageado pelo Rotary Club da Guarda

O Rotary Club da Guarda homenageou o notário José Relva, no âmbito da iniciativa anual que distingue um profissional que se tenha evidenciado ao longo da sua carreira.

A direção do clube justificou a cerimónia com o facto de pretender «promover o reconhecimento dos serviços prestados à comunidade pelo doutor José Relva, enquanto notário de referência na cidade da Guarda, coincidindo com a sua recente jubilação por ter atingido o limite de idade». A homenagem decorreu numa unidade hoteleira da cidade.