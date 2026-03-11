Carlos Condesso e Hélio Fazendeiro no Comité das Regiões

Carlos Condesso, presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, e Hélio Fazendeiro, autarca da Covilhã, foram indicados pelo Governo para integrar, como suplentes, o Comité das Regiões da União Europeia.

A nomeação foi aprovada em Conselho de Ministros, na passada quinta-feira. Carlos Condesso já tinha sido assistente neste Comité durante seis anos. A participação de autarcas da região neste órgão europeu «reforça a influência estratégica das Beiras e Serra da Estrela nos centros de decisão política e no acompanhamento dos quadros de financiamento comunitário». O mandato é de cinco anos, sendo responsabilidade dos elementos do Comité das Regiões representar os eleitos locais portugueses na construção das políticas que moldam o futuro dos territórios europeus.