Guarda FC escapa ao Figueirense na Iª Liga Distrital

Na 20ª jornada, o líder tinha a tarefa mais facilitada ao receber o penúltimo Foz Côa (13º classificado) e não perdoou, vencendo com uma goleada das antigas (7-1) na 17ª vitória da época. Os guardenses são, de longe, o melhor ataque (62 golos marcados) e a melhor defesa (7 sofridos) da prova e têm quase garantido o regresso ao Campeonato de Portugal, um ano depois de terem sido despromovidos. Mais irregular está a ser o Ginásio Figueirense (2º), que empatou em casa nas duas últimas jornadas e atrasou-se na luta pelo título. No domingo, o Trancoso (9º) conquistou um ponto (2-2) em Figueira de Castelo Rodrigo ao marcar o golo do empate em cima dos 90’.

No jogo grande da tarde, o duelo entre terceiro e quarto classificados terminou empatado a uma bola, com o Sporting do Sabugal (3º) a pontuar em Celorico da Beira e a distanciar-se do Sporting local (4º). Nos restantes encontros, o Fornos de Algodres (5º) derrotou o Vila Cortês do Mondego (10º) por 2-1, o São Romão (8º) recebeu e venceu o Vilanovenses (7º) por 1-0 e o Sporting de Vilar Formoso (11º) foi ganhar 3-1 ao terreno do Sporting da Mêda (12º), complicando as contas dos medenses. Já o “lanterna vermelha” Vila Franca das Naves (14º) somou o terceiro ponto da época ao empatar em casa com o Aguiar da Beira (6º) sem golos. O Guarda FC comanda com 53 pontos, seguido do Figueirense (44), Sp. Sabugal (37), Celoricense (35) e Fornos (34). No fundo da tabela continuam Mêda (12º com 15 pontos), Foz Côa (13º; 7) e Vila Franca (14º; 3).

No próximo domingo, o Guarda FC joga defronta o Vilanovenses em Vila Nova de Tazem, enquanto o Figueirense viaja até ao Sabugal para o jogo grande da jornada. Vila Cortês-Celoricense, Trancoso-São Romão, Aguiar da Beira-Mêda, e Vilar Formoso-Fornos completam a jornada, que fica ainda marcada pelo Foz Côa-Vila Franca, o duelo dos últimos. Na IIª Liga, o Manteigas deu mais um passo para o título e regressar ao escalão principal do futebol distrital ao vencer 4-0 em Seia na 17ª jornada. A Desportiva somou 41 pontos, mais sete que o Pinhelenses, que recebeu e venceu o Freixo de Numão pela margem mínima. Por sua vez, o Gonçalense goleou em casa o Gouveia sub23 por 4-1 e permanece na terceira posição da geral com 33 pontos – a um do segundo. Por último, o Paços da Serra foi ganhar 2-0 a Casal de Cinza.

No próximo domingo, o Manteigas recebe o Paços da Serra, o Pinhelenses joga em Gouveia, o Gonçalense joga em casa com o Casal de Cinza, tal como o Freixo de Numão frente ao Seia FC.