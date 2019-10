Caminhada “Pequenos passos, grandes gestos” na Guarda e Covilhã

As cidades da Guarda e Covilhã acolhem este sábado, a partir das 15 horas, a caminhada contra o cancro da mama “Pequenos passos, grandes gestos”.

A atividade é organizada pelo Movimento Vencer e Viver, do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), e vai decorrer ainda em Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Viseu. Na Guarda, a caminhada parte da Alameda de Santo André e termina na Praça Velha. Os interessados podem inscrever-se ou obter mais informações através do telefone 918 535 381. Na Covilhã o percurso ligará o Jardim Público ao complexo desportivo (inscrições pelo 913 340 224). Segundo a organização, a participação custa 5 euros, valor que confere o acesso a um “kit” que inclui uma “t-shirt”, água e folhetos informativos. As receitas revertem na íntegra para o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro.