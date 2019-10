Ampliação do Centro de Recolha Oficial de animais da Guarda orçada em 200 mil euros

A Câmara da Guarda abriu um concurso público, com preço-base de cerca de 200 mil euros, para requalificação e ampliação do Centro de Recolha Oficial de animais.

Instalado na antiga estação de tratamento de águas residuais dos Galegos, na periferia da cidade, o atual canil e gatil será intervencionado para dar «melhores condições» aos animais recolhidos, sendo que o município estima que as obras possam estar prontas «durante a primavera» do próximo ano.

«A ampliação que vai ser feita permite-nos ter mais algum espaço, para continuarmos a dar apoio ao município do Sabugal e ao município de Manteigas, uma vez que nós também recolhemos, no nosso Centro de Recolha, os animais provenientes desses concelhos», disse Sérgio Costa, vice-presidente da autarquia.

O autarca revelou que a empreitada também contempla a criação de uma sala de cirurgia, o que colocará o equipamento municipal «na vanguarda» dos Centros de Recolha de animais errantes do país. Após a realização das obras, o complexo terá capacidade para acolher cerca de 100 animais.