Clara Rocha fala sobre Montaigne na Guarda

“A Europa de Montaigne” é o tema da próxima sessão do ciclo de conferências internacionais “A Europa dos Escritores”, que terá lugar na Guarda, na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, esta sexta-feira (17h30).

A oradora é Clara Rocha, professora catedrática aposentada da Universidade Nova de Lisboa, que tem dedicado a sua atividade académica ao estudo da literatura portuguesa do século XX. A estudiosa falará da visão do filósofo francês Michel de Montaigne (1533-1592) sobre o andamento do mundo, «que deu forma às suas ideias numa obra redigida ao longo de duas décadas que o situa no limiar da modernidade e faz dele um dos grandes espíritos da cultura do Ocidente», refere a organização, a cargo da Câmara da Guarda, no âmbito da candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027.