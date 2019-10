Pesca desportiva: Ratoeira acolhe Master Intermunicipal do Mondego

O Iº Master de Pesca Intermunicipal do Mondego disputa-se este fim de semana na pista da Ratoeira (Celorico da Beira) com pescadores de vários pontos do país.

A prova destina-se a promover e a dinamizar a modalidade na região, havendo atualmente duas equipas federadas – Folhadosa (Seia) e Aldeia Viçosa (Guarda) – no distrito da Guarda a competir nas competições nacionais e com bons resultados. A organização é da equipa de pesca de Aldeia Viçosa, com o apoio das Juntas de Freguesia de Aldeia Viçosa e Ratoeira e dos municípios da Guarda e Celorico da Beira. A entrega de prémios terá lugar no salão cultural de Aldeia Viçosa. Limitadas a 55 participantes – o número de pistas existentes na Ratoeira –, as inscrições custam 50 euros e incluem jantar, lanche convívio e degustação de produtos locais, entre outras ofertas. Há prémios monetários para os melhores classificados e troféus para todos os participantes.