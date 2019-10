Proteção dos idosos no interior é tema de Jornadas das Misericórdias em Fornos de Algodres

“Envelhecer no Interior, novos desafios” é o tema central das VII Jornadas das Misericórdias que terão lugar esta sexta-feira em Fornos de Algodres.

O evento é organizado pela Misericórdia de Fornos de Algodres, em parceria com as congéneres de Mangualde, Penalva do Castelo, Santar e Viseu, e decorre no auditório da Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva (APSCD) de Fornos de Algodres. As intervenções previstas vão abordar o envelhecimento e a proteção dos idosos, o papel da família e dos modelos vigentes nas instituições de apoio, bem como os desafios do setor para o futuro. O objetivo do encontro é «fomentar a tomada de consciência sobre os desafios que atualmente a sociedade mais envelhecida enfrenta», adianta a organização.