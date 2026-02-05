Várias estradas cortadas no concelho de Pinhel

Há várias estradas cortadas temporariamente devido ao mau tempo. A chuva dos últimos dias tem provocado constrangimentos em algumas vias da região. No concelho de Pinhel está temporariamente interdita, devido a inundação, a estrada de ligação à localidade de Moimentinha. Ainda em Pinhel continua submersa a ponte entre as bombas de combustível de Valbom e a localidade de Santa Eufémia. Também a circulação na ponte de Vascoveiro está interrompida. (foto de Luís Santos). Estrada entre Coriscada (Meda) e Ervedosa (Pinhel) também se encontra encerrada por razões de segurança.