Um milhão de euros para valorizar e conservar monumentos no concelho de Vila Nova de Foz Côa

A intervenção no castelo de Castelo Melhor (na foto) é a obra de maior envergadura financeira, com 543.212 euros, cofinanciados pelo Programa Regional Norte 2030. O objetivo é preservar o conjunto histórico e potenciar o seu interesse turístico e cultural. Está prevista a limpeza das muralhas, a reposição de pedras, impermeabilizações e a consolidação das zonas instáveis. A empreitada vai «melhorar as condições de preservação, acessibilidade e segurança, permitindo que o castelo continue a ser um ponto de interesse para visitantes, historiadores e investigadores», adianta o município de Foz Côa.

Já o castelo de Numão vai beneficiar de uma intervenção estrutural que envolve um montante de 312 mil euros, também cofinanciado pelo Programa Regional Norte 2030. A obra a limpeza das muralhas, reposição de pedras em falta, impermeabilização, consolidação de zonas instáveis e reabilitação do caminho de acesso ao castelo. O investimento permitirá «preservar, valorizar e dinamizar este importante património histórico, integrando-o nas rotas culturais e turísticas da região do Douro Superior», refere a autarquia. Já no sítio arqueológico do Prazo, em Freixo de Numão, terão lugar trabalhos de valorização, conservação e interpretação cofinanciados pelo Programa Regional Norte 2030.

Com um investimento total de 241.919 euros, está prevista a beneficiação do percurso de visita, a implementação de nova sinalética e painéis interpretativos, a limpeza arqueológica do local e a produção de conteúdos informativos e visuais. Serão «intervenções mínimas e sustentáveis, promovendo a acessibilidade, a compreensão e a divulgação» do lugar, adianta o município fozcoense. O objetivo do projeto é transformar o sítio arqueológico «num espaço atrativo, acessível e educativo para a comunidade e para os visitantes, promovendo o turismo cultural, a educação patrimonial e o desenvolvimento local sustentável».