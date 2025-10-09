Sérgio Godinho distinguido com Doutoramento Honoris Causa na UBI

Sérgio Godinho manifesta «orgulho e alegria» por receber a distinção, da Universidade da Beira Interior de Doutoramento Honoris Causa. Aos presentes, o artista conceituado garante que continua «ativo em várias frentes, continuo esta vida de artista, sem saber como parar, mas esperando saber quando parar».

Anabela Mota Ribeiro foi madrinha da cerimónia e afirmou em palco que «a canção é a união de facto entre duas formas e expressão: palavra e música. A canção começa a acontecer no conhecimento mútuo, no diálogo, nas zangas, nos gestos de amor e de interrogação».

A reitora da Universidade da Beira Interior, Ana Paula Duarte, para quem «Sérgio Godinho é um exemplo do engenho e da arte, da capacidade de criar, inovar, pensar, ousar, agir. Um exemplo do que procuramos, diariamente, transmitir aos nossos estudantes».