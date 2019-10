Requalificação do parque TIR de Vilar Formoso vai avançar

Os procedimentos para a requalificação do parque TIR de Vila Formoso vão continuar, anunciou o grupo de trabalho criado pelo Governo para revitalizar a zona da fronteira no concelho de Almeida.

A garantia foi deixada por Jorge Delgado, secretário de Estado das Infraestruturas, no final de uma reunião realizada na sexta-feira na vila raiana.

«Foi feito um ponto da situação, no sentido de continuarmos a empurrar este projeto desenhado para dinamização da zona de Vilar Formoso e de Fuentes de Oñoro tendo em conta as novas ligações entre Espanha e Portugal» com a construção do troço final da A23 até à autoestrada espanhola A62, do outro lado da fronteira, disse o governante aos jornalistas. A intervenção a realizar no parque TIR faz parte do Projeto Integrado de Intervenção, Reabilitação e Revitalização da Zona de Fronteira de Vilar Formoso. O objetivo é criar «um parque muito atrativo e motivador para que os camiões o continuem a utilizar», acrescentou Jorge Delgado. Segundo o secretário de Estado, que continuará nas mesmas funções no novo Governo, será uma requalificação «muito clássica, vamos tratar dos pavimentos, de criar condições de segurança, com iluminação, controlo de acessos e infraestruturas para balneários. No fundo, vamos dotar o espaço de condições físicas para que valha a pena vir aqui aparcar», acrescentou.

Atualmente está a ser preparado o caderno de encargos do concurso público para elaboração do projeto, com Jorge Delgado a admitir que a empreitada possa estar concluída «até ao fim do próximo ano», para quando também está prevista a conclusão da autoestrada. Presente no encontro, Ana Mendes Godinho, ainda secretária de Estado do Turismo e futura ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, afirmou que o pelouro do Turismo está «completamente comprometido» com o projeto de revitalização da zona de fronteira. Por sua vez, o presidente do município de Almeida, António Machado, considerou que a requalificação do parque TIR e da zona de fronteira permitirão ultrapassar «o problema» que será criado com a ligação por autoestrada entre Portugal e Espanha. Já o alcaide de Fuentes de Oñoro, Isidoro Alanis, disse esperar que «o Governo de Espanha copie o Governo português e que dê importância» àquela zona fronteiriça. A terceira reunião do grupo de trabalho está agendada para 8 de novembro.