Reis Magos chegam à Estação da Benespera este sábado

Este sábado (10) os Reis Magos chegam à Estação Ferroviária da Benespera, e serão recebidos pela Associação Move Beiras com um momento «simbólico e festivo que pretende valorizar o território e a ligação ferroviária da região».

A chegada está prevista para as 12 horas, numa encenação organizada pela Universidade Sénior de Carregal do Sal e pelo Grupo Folclórico D’Alegria de Vila Meã. Os participantes entram a bordo na Estação de Carregal do Sal, seguindo em direção à Guarda, pela Linha da Beira Alta, e posteriormente entre a Guarda e Benespera, pela Linha da Beira Baixa. Durante o percurso, está prometida muita animação, música e o tradicional cantar dos Reis aos passageiros.

À chegada à Benespera, a Estação Natal vai ser palco da encenação da Chegada dos Reis Magos. Durante a tarde, o programa inclui visitas ao património local e animação musical, proporcionando aos visitantes uma experiência cultural e turística diversificada. O regresso está previsto para as 16h20, novamente de comboio.