39 acidentes e 12 detidos pela GNR na Operação Ano Novo no distrito da Guarda

Entre 27 de dezembro e 4 de janeiro, aquando da Operação Ano Novo, no distrito da Guarda a GNR deteve 12 condutores por conduzirem com taxa de álcool no sangue considerada crime. Além disso, registaram-se 39 acidentes dos quis resultaram dois feridos graves e oito feridos leves, segundo adianta o Tenente Coronel Joni Ferreira do Comando Territorial da GNR da Guarda.

Foram fiscalizados 2.731 condutores e levantados 186 autos de contraordenação: 25 por condução sob excesso de álcool, 52 por excesso de velocidade, quatro por incorreta utilização dos cintos ou sistemas de segurança, uso indevido do telemóvel, 35 por falta de inspeção periódica, entre outras.