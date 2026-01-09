Alunos vão acompanhar um dia do presidente da Câmara Municipal

O presidente da Câmara da Covilhã, Hélio Fazendeiro, está a convidar alunos do 12º ano para passarem um dia com ele, com o objetivo de «dar a conhecer o trabalho municipal e contribuir para promover a literacia política e a promoção da cidadania participativa junto dos mais jovens», segundo adianta o autarca do município.

A ação vai decorrer mensalmente, começando este mês de janeiro, sempre em articulação com escolas secundárias, de modo a que, em cada mês, «um rapaz e uma rapariga acompanhem o autarca num dia normal de trabalho».

«Mostrar-lhes como funciona uma Autarquia, aquilo que uma Autarquia pode fazer e como é que esse trabalho pode ter impacto na vida das pessoas», resume Hélio Fazendeiro.