Diogo Andrade, da AF Guarda, na equipa de arbitragem da final da Taça da Liga

Diogo Andrade, jovem árbitro da Associação de Futebol da Guarda (AFG), integra a equipa de arbitragem da final da Taça da Liga, que se joga este sábado (20 horas), em Leiria, e vai opor o Sporting de Braga ao Vitória de Guimarães.

«Face aos excelentes resultados do encontro de árbitro jovem, Diogo Andrade estará presente num dos palcos mais importantes do futebol nacional», realça a AFG nas redes sociais, sublinhando que a nomeação é «o reflexo do trabalho, dedicação, competência e evolução constante do Diogo, que continua a afirmar-se como uma referência da nova geração da arbitragem da nossa Associação».

«Estar presente numa final desta dimensão não é apenas um prémio, é o reconhecimento do (ainda) curto percurso iniciado em 2021, mas repleto de dedicação», termina a associação guardense. Diogo Andrade integra, com Mafalda Oliveira (AF Braga), a dupla de árbitros jovens que vão auxiliar a equipa de arbitragem formada por Hélder Malheiro (AF Lisboa) e os assistentes Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro.

Para a final da Allianz Cup, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) nomeou ainda Miguel Nogueira para 4º árbitro, Rui Costa no VAR, João Bento no AVAR 1 e Carlos Campos AVAR 2.