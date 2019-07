Profissões antigas são tema de exposição em Almeida

O Turismo Municipal de Almeida acolhe, até ao final do mês, uma exposição sobre profissões antigas, da autoria de Ester Andrade.

Estão patentes figuras representativas de várias profissões, todas esculpidas pela artesã, entre as quais o serralheiro, carpinteiro, pescador, lavrador, costureira, lavadeira, queijeira e padeira. As peças foram produzidas com madeiras da região, como a oliveira, o carvalho, o castanho, o pinho e a cerejeira, bem como o xisto para suporte. Ester Andrade tem participado em mostras individuais e coletivas por todo o país, além de feiras de artesanato e medievais, e obteve uma menção honrosa num certame em Viana do Castelo.