Clube de Ciclismo da Guarda organiza maratona de BTT no domingo

Está agendada para domingo a IIª Maratona de BTT do Clube de Ciclismo da Guarda.

Com início agendado para as 9 horas, a prova conta com duas distâncias à escolha – Race, de 35 quilómetros; e Maratona, de 67 – e pontua para o Campeonato de Maratonas da Beira Interior, cujos campeões irá consagrar. A partida e meta situam-se no Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda, com os participantes a seguirem por percursos traçados em trilhos, estradões e troços de asfalto nas imediações da cidade mais alta. Segundo os organizadores, a atividade tem como objetivo principal «proporcionar aos amantes da modalidade o contacto com as maravilhosas paisagens da nossa região». No final será servido um porco no espeto.